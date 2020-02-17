اليمن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يكشف عن البنود التي نفذها من ”اتفاق الرياض‎“

كشف عضو هيئة الرئاسة العليا ورئيس فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ ”اتفاق الرياض“؛ ناصر الخبجي، عن البنود التي نفذها المجلس حتى الآن في إطار التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الخبجي، خلال لقاء جمعه اليوم الإثنين، في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو؛ إن ”المجلس الانتقالي الجنوبي، قد تفاعل بإيجابية مع تلك الجهود، وقام بتنفيذ معظم ما عليه من التزامات، وبالذات ما يتعلق بتنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية للاتفاق، ومنها سحب وحداته من محافظة أبين، وتجميع الأسلحة الثقيلة“. مشددا على ”التزام المجلس الانتقالي الجنوبي، بمضامين اتفاق الرياض“.

وأكد، أن ”اختزال اتفاق الرياض في إجراءات تنفيذ الملحقين العسكري والأمني، ورفض التنفيذ الخلاق لإجراءات تنفيذ بنود الملحق السياسي والاقتصادي، يُعد إصرارا تتعمد الحكومة اليمنية من خلاله إفشال اتفاق الرياض، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال“.

وأشار إلى ”عدم التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ ما عليها من التزامات، وبالذات ما يتصل بسحب قواتها من محافظتي أبين وشبوة، وإصرارها على عدم سحب القوات القادمة من مأرب، بل وقيامها بعمليات التصعيد والتحشيد الهادفة إلى إفشال تنفيذ الاتفاق“؛ وفقا لما أورده الموقع الرسمي ”للانتقالي الجنوبي“.

وتابع رئيس فريق الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة: ”تتنوع عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الحكومة اليمنية في محافظة أبين وشبوة، ومن ذلك عمليات القتل والتنكيل وحشد العناصر الإرهابية، وما يشكله ذلك من خطر على الجنوب والمنطقة والعالم“.

ولفت الخبجي في ختام اللقاء، إلى ”سعي المجلس الانتقالي الجنوبي، لتعزيز السلام وتوطيد دعائمه في الجنوب واليمن“، داعيا: ”الحكومة اليمنية إلى حزم أمرها، وعدم إفساح المجال لمتطرفيها في محاولات إفشال تنفيذ اتفاق الرياض“ على حد تعبيره.