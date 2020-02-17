اليمن.. اغتيال القيادي في قوات ”الحزام الأمني“ أبو راغب السعدي بعدن

أفاد موقع إخباري يمني بأن مسلحين مجهولين اغتالوا، يوم الاثنين، قياديا في قوات الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال موقع ”هنا عدن“ الإخباري، عبر صفحته على ”تويتر“، إن المسلحين المجهولين ”اغتالوا مسؤول النقاط بالقطاع الشرقي التابع لقوات الحزام الأمني في عدن، أبو راغب السعدي“.

من جانبهم، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن السعدي ”قتل برصاص مجهولين في جولة المصعبين شمال شرق عدن“.

وأضاف الناشطون أن منفذي الهجوم ”الذين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، هربوا إلى جهة أحواش درهم بدار سعد الله“.

انا لله وانا اليه راجعون

اغتيال القائد ابو راغب السعدي مسوول نقاط بالقطاع الشرقي تابع لقوات لحزام الامني من قبل مجهولين يعتقد انهم من القاعدة وهربوا الى جهة أحواش درهم بدار سعد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

لا نامت أعين الجبناء pic.twitter.com/DTcxbYU9Ve — العامري (@9AfDz7xXnU1vKoY) February 17, 2020

وتناقل الناشطون صورا قالوا إنها لسيارة السعدي، وتظهر عليها آثار تحطم ودماء.