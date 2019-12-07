اليمن.. اغتيال قيادي في قوات ”الحزام الأمني“ بعدن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، مسؤولًا رفيعًا في قوات ”الحزام الأمني“ التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان، لـ“إرم نيوز“، إن المسلحين اعترضوا سيارة نائب مدير القوى البشرية في قوات ”الحزام الأمني“، محمد صالح، قرب منزله، بمدينة المنصورة شمالي عدن، وأطلقوا عليه النار قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وذكر الشهود أن أقارب القيادي الأمني نقلوه على الفور إلى مستوصف السلام بمدينة المنصورة، إلا أنه توفي لاحقًا.

والإثنين الماضي، اغتيل مدير البحث الجنائي بحي المنصورة صلاح الحجيلي بالطريقة نفسها، قبل ساعات أيضًا من اغتيال رئيس جهاز البحث الجنائي في شرطة العريش بمديرية خورمكسر شرق عدن.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة عمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون مجهولون، وتطال قيادات أمنية وعسكرية في عدن، بعد هدوء دام عدة أشهر.