دعوات لعصيان مدني في عدن.. المجلس الانتقالي يعلق (فيديو)

نفى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن صحة أنباء ”مجهولة المصدر“ نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول عصيان مدني في عدن غدا الثلاثاء.

ووصف قادة في المجلس ما يتداول بأنه ”محاولة لإثارة الفوضى والبلبلة التي يراد منها زعزعة الاستقرار وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين“.

وأبلغ مواطنون في عدن أن عددا من المدارس الخاصة في المدينة دعوا الطلاب لعدم الحضور غدا إلى المدارس، خوفا من حدوث فوضى جراء دعوات لعصيان مدني أثيرت مؤخرا.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي نزار هيثم في منشور عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”لن نسمح بوجود أي توتر أمني يهدد الهدوء والسكينة العامة في الحبيبة عدن“.

نحمد الله دائما وابدآ على نعمة الأمن والأمان بعاصمتنا الحبيبة عدن لن نسمح بوجود اي توتر امني يهدد الهدوء والسكينة في الحبيبة عدنوما يتردد في بعض وسائل التواصل عبارة عن فبركات اعلامية لا أساس لها من الصحة وخلفها اعلام معادي يهدف لزرع البلبلة والفوضى . نؤكد ان المرافق الخدمية والجامعات والمدارس وبقية المؤسسات العامة مُستمرة باداء أعمالها لخدمة المواطنين . م/نزار هيثم تم النشر بواسطة ‏نزار هيثم‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٠

وأضاف هيثم في تعليق أرفقه بمقطع فيديو أن كل ”ما يتردد في وسائل التواصل بشأن عصيان مدني لا أساس له من الصحة ويقف خلفها إعلام معاد، مؤكدا أن مرافق ومؤسسات ومدارس وجامعات عدن وبقية المؤسسات مستمرة في أعمالها.

ودعا رئيس قيادة المجلس الانتقالي في عدن عبدالناصر الوالي الجميع إلى الذهاب إلى مدارسهم ومرافقهم، دون الالتفاف لتلك الدعوات.