مداهمات حوثية في صنعاء بحثًا عن وثائق إيرانية

قالت مصادر مطلعة في صنعاء، إن الميليشيات الحوثية شنت حملة مداهمات فجر اليوم الإثنين، طالت العشرات من كوادر وضباط جهاز الأمن القومي، الذي تم دمجه مع جهاز الأمن السياسي مؤخراً، بينهم مسؤولي دوائر حساسة داخل الجهاز.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن المداهمات طالت منازل قيادات ومسؤولي الصف الثاني في الجهاز، أسفرت عن اعتقال نحو 7 من ضباط الجهاز ونقلهم الى جهة مجهولة، بعد تفتيش منازلهم بحثاً عن وثائق ”سرية“ متعلقة بالخطط الإيرانية في اليمن.

وكانت مئات الوثائق – وفق المصادر- تم إتلافها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت بحوزة جهازي الأمن السياسي والقومي، تتعلق بخطط إيران في اليمن، والدعم الإيراني للميليشيات الحوثية، ونقل خبراء ايرانيين إلى صعدة – معقل جماعة الحوثي – لتدريب مقاتليها، ومئات الوثائق والملفات التي تؤكد علاقة الحوثيين بحزب الله والحرس الثوري الإيراني منذ سنوات.