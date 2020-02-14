عيد الحب في زمن الحوثيين.. اعتقال شباب وشتم فتيات وحلق رؤوس بصنعاء

تعرض العشرات من الشباب للاعتقال عدة ساعات في أقسام شرطة صنعاء، فيما تعرض عدد منهم للاعتداء بالضرب والشتم قبل اعتقالهم.

كما طال العشرات من الفتيات الشتم والسباب من قبل مسلحي ميليشيات الحوثيين، على خلفية يوم الفلنتاين ”عيد الحب“.

وقال شاهد عيان لـ“إرم نيوز“ إن عناصر من ميليشيات الحوثيين قاموا بضرب عدد من الشبان بأعقاب البنادق وكان أحدهم يرتدي قميصًا باللون الأحمر في حي حدة بصنعاء.

وتم نقلهم إلى أحد السجون التي تديرها الميليشيات رغم نفي الشباب معرفتهم بعيد الحب، وأن صديقهم صادف ارتداءه قميصًا أحمر.

وأضاف شاهد العيان، أن مسلحي الحوثيين، تعرضوا بالسب والشتم لعشرات الفتيات في ذات الحي لارتدائهن أحذية أو شنطًا نسائية باللون الأحمر، بعد اتهامهن باتباع ”اليهود والنصارى“.

واستنفرت الميليشيات الحوثية عناصرها في الشوارع الرئيسة، ونشرت بعض أفرادها على مداخل بعض المجمعات التجارية، بحي حدة بصنعاء، لمنع أي مظاهر للاحتفال بما يسمى بـ“عيد الحب“.

وإضافة لما سبق، جرمت الميليشيات الحوثية،عرض الورود والدببة الحمراء على واجهة محال بيع الهدايا والورود في صنعاء.

وقال مالك محل لبيع الهدايا في شارع الزبيري بصنعاء لـ“إرم نيوز“ إن عناصر من ميليشيات الحوثيين تتبع ”جهاز الأمن الوقائي“ حذرت أصحاب محال بيع الهدايا والورود من عرض أي هدايا أو كروت أو ورود حمراء اللون على واجهة المحال، باعتبار هذا العيد ”بدعة“ تجب محاربته ومنعه بأي ثمن.

وأشار إلى أن الهدايا والورود الحمراء تباع منذ أكثر من يومين بشكل سري وحذر للعشرات من الزبائن وفي مقدمتهم الفتيات.

وفي مدينة إب، وسط اليمن، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حلق مسلحون رؤوس 5 شباب على الأقل، لارتدائهم ملابس أو أحذية حمراء أمام المارة، بالتزامن مع حملة مداهمة لمحال بيع الهدايا والورود، ومصادرة كميات كبيرة من الهدايا ذات اللون الأحمر.