الجيش اليمني: استعادة مواقع في جبهة صرواح

قال قائد جبهة صرواح قائد اللواء 62 مشاة ميكا العميد الركن أحمد أبو أصبع، إن قوات الجيش اليمني استعادت مواقع عديدة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب من قبضة الحوثيين، محققة بذلك عددا من الانتصارات الكبيرة.

وأضاف أبو أصبع أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهزام كبيرة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى شائعاتها التي تروج لانتصاراتها الوهمية.

من جهته، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، أن قوات الجيش تسيطر على مواقع إستراتيجية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وأكد اللواء الحبيشي، أن سيطرة الجيش على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده.

وقال إن ”قوات الجيش تحقق تقدمات مستمرة في الجبهة، والميليشيا تتكبد قتلى وجرحى في صفوفها، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال“، بحسب صحيفة ”26 سبتمبر“.