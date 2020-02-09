الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة.. ويسيطر على عدد من المرتفعات في نهم

أسقط الجيش اليمني، يوم الأحد، طائرة مسيرة تتبع ميليشيات الحوثي في سماء محافظة أبين جنوبي البلاد، فيما سيطر على عدد من المرتفعات في جبهة نهم.

وأفاد موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني: ”تمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في منطقة (ثرة) شمالي محافظة أبين“.

وفي سياق متصل، لفت موقع الجيش إلى أن ”قوات الشرعية أحبطت عدة محاولات للميليشيات الحوثية، للتسلل باتجاه مواقع محررة في جبهة (ثرة) الجبلية، وكبدتها خسائر في الأرواح والعدة والعتاد“.

وأضاف أن ”الميليشيات أقدمت على قصف قرى سكنية في مديرية لودر بالمحافظة ذاتها بقذائف الهاون، مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، ونزوح عدد من الأهالي“.

وفي جبهة نهم شرقي صنعاء، قال الموقع إن قوات الجيش سيطرت على عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوبي مديرية نهم، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي.

وأضاف: ”كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات لميليشيات الحوثي بالقرب من جبال صلب، كانت في طريقها لمنطقة المواجهات، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، علاوة على تدمير آليات تابعة لهم“.