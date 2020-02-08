الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدمات نوعية في معارك الجوف

كشف الجيش اليمني أن قواته التي تخوض في جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية حققت تقدمات نوعية وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ونقل موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني عن قائد محور الجوف محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي قوله إن قوات الجيش تحقق ”انتصارات ملحمية في جبهات المحور“.

اسلحة ومركبات وعناصر تم القبض عليها من مليشيا الحوثي هنا #الجوف ياحوثي pic.twitter.com/cfbYGduRKV — ???????????????? الجوف الآن JOUF NOW®️ (@JoufNow) February 8, 2020

بدوره، قال رئيس أركان المنطقة العميد مجاهد الغليسي إن القوات مصممة على ”استمرار النضال ضد الميليشيا الحوثية الكهنوتية المتمردة ومشروعها الفارسي حتى تحرير كامل التراب الوطني واستعادة الدولة ومؤسساتها ورفع علم الجمهورية على قمم مران“.

ونقل الموقع عن أحد جنود الجيش اليمني ويدعى عمار علي قوله: ”نقول لمن يروج لشائعات الحوثي إنه كاذب، نحن هنا في العقبة، دحرنا الميليشيا وسيطرنا على أسلحتهم وأطقمهم وعرباتهم واستعدنا المواقع التي كانت تحت سيطرتهم، ونقول للميليشيا.. ونحن ننتظر الإشارة من القيادة ولن نتوقف إلا في مران“.

من إنتصار إلى إنتصار

معنويات ابطال القوات المسلحة عاليه جداً. #صنعاء#اليمن pic.twitter.com/kGuuirnloJ — ???????????????? الجوف الآن JOUF NOW®️ (@JoufNow) February 8, 2020

واستعادت القوات المسلحة العديد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية في جبهة العقبة والغيل بمحافظة الجوف، عقب معارك عنيفة.

وقال النقيب همدان حميد: ”تمكنا من استعادة الكثير من المواقع في جبهة العقبة ونحن مستمرون في التقدم، تمكنا من تحرير المواقع وأحرقنا عربة وطقما تابعة للميليشيا، وفرت عناصرها تاركين خلفهم جرحاهم وقتلاهم وأسلحتهم“.

وكان الجيش اليمني قد أعلن، الخميس، تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة ”المحزمات“ غرب محافظة الجوف، حيث تم تحرير ”جبل قائمة حليف“، والمواقع المجاورة له من سيطرة ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال ”الواغرة، بحسب بيان الجيش.

شرق #صنعاء الأبطال يسيطرون على مواقع مهمه يارب لك الحمد. pic.twitter.com/9FjHlINEpN — ???????????????? الجوف الآن JOUF NOW®️ (@JoufNow) February 7, 2020

واستهدفت قوات الجيش تجمعات الميليشيا الحوثية، في منطقة ”المحزمات“ القريبة من سلسلة جبال ”الجرشب“، غربي المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها للخسائر التي تكبدتها ميليشيات الحوثي وظهر فيها كميات من الأسلحة والسيارات التي تمت السيطرة عليها بعد تحرير المناطق من الحوثيين.