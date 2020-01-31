أنباء عن مقتل قاسم الريمي زعيم ”القاعدة في جزيرة العرب“ بغارة أمريكية على مأرب

لقي زعيم تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب“ قاسم الريمي مصرعه؛ جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة على منزل كان يضم عناصر من تنظيم القاعدة بمديرية ”وادعي عبيدة“ شرق مدينة مأرب اليمنية؛ وفق ما أكدته مصادر محلية.

ونقلت قناة ”العربية“ عن مصادر محلية في مأرب قولها: إن الغارة استهدفت منزلا استأجرته عناصر من القاعدة قبل أسبوع.

ومحافظة مأرب خاضعة بالكامل لسيطرة حزب الإصلاح اليمني ”الإخوان“، وإذا ما تأكدت الأنباء المتواترة عن مقتل الريمي، فإن ذلك سيكون دليلا على التنسيق القوي والعلاقة بين إخوان اليمن وعناصر ”القاعدة في جزيرة العرب“، حيث يوفر الإخوان القاعدة الشعبية والملاذ الآمن لعناصر التنظيم الذي تلقى هزائم كبيرة خلال العامين الماضيين في معاقله الرئيسية باليمن.