الحكومة اليمنية تعلق على مزاعم ميليشيات الحوثي استهداف العمق السعودي

ردت الحكومة اليمنية، على البيان الذي أصدرته ميليشيات الحوثي، في وقت سابق من يوم الأربعاء، زعمت فيه توجيه ضربات صاروخية استهدفت عبرها العمق السعودي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر حسابه تويتر إن ”البيان الصادر عن مرتزقة طهران (الميليشيات الحوثية)، إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن، وإصرار على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، وتنفيذ هجمات إرهابية على الجارة السعودية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة“.

‏واعتبر الإرياني، بأن البيان ”جاء للتغطية على فشل ميليشيات الحوثي في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف، بعد حشد الآلاف من عناصرها“.

‏ولفت الوزير اليمني، إلى أن ”هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة، يهدف لرفع معنويات عناصرها المتمردة وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، وتضليل مئات الأسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى أبنائهم، الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة“.

وأعلن الحوثيون اليوم عن ضربات بطائرات مسيرة وصورايخ زعموا أنها استهدفت منشأة أرامكو في جيزان، ومطارات في أبها وجيزان، وما سموه ”أهدافا حساسة في العمق السعودي“.