اليمن.. الحوثيون يستبدلون أسماء القاعات الجامعية بأسماء قتلاهم

أكدت مصادر محلية إن جامعات حكومية في محافظات اب وصنعاء وعمران والبيضاء- الخاضعة لسيطرة الحوثيين-، غيرت أسماء القاعات الدراسية والتي تحمل أسماء شخصيات أثرت الحياه اليمنية في عدة مجالات فكرية وأدبية وعلمية وسياسية، بأسماء قيادات حوثية.

وتعد هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات ”لحوثنة“ الحياة الأكاديمية في مناطق سيطرة المليشيات الموالية لإيران، بعد أن انتهت من ”حوثنة“ الكثير من القطاعات الرسمية، ابتداء من الجيش والأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية المدنية، وصولا إلى المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى في مناطق سيطرتها.

وحصل ”إرم نيوز“ على نسخة من قرار أصدره رئيس جامعة ذمار القيادي الحوثي طالب النهاري، قضى بتغيير أسماء 33 قاعة دراسية، في كليات الجامعة العربية بأسماء قيادات وشخصيات حوثية بدلا من الأسماء القديمة لتلك القاعات.

ويتزامن القرار، مع احتفال مليشيات الحوثي بما يسمى ”أسبوع الشهيد“ حيث غيرت أغلب الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسماء القاعات الدراسية في كلياتها بأسماء قتلى حوثيين.