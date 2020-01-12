اليمن.. ”خلاف“ يعرقل عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والانتقالي الجنوبي

انطلقت، اليوم الأحد، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في معسكر التحالف العربي غرب العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر من داخل المجلس الانتقالي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”خلافًا نشب بين الطرفين عرقل إتمام عملية التبادل، لكن التحالف يبذل جهودًا حثيثة لإتمامها“.

وأضاف المصدر أن“العميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج التابع للمجلس الانتقالي رفض استلام الأسرى بسبب احتجاز نائبه أبو وسام في محافظة مأرب رغم وجوده في قائمة الأسرى“.

وأوضح أن ”الجانب الحكومي، احتجز نائب العميد السيد في مأرب ورفض نقله مع بقية الأسرى إلى عدن وفقًا لما هو متفق عليه بين الجانبين“.

ورفض المصدر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حاليًا، لكنه أكد أن“هناك جهودًا تبذل لإنجاح الصفقة ويُنتظر موقف واضح من التحالف العربي بشأن ذلك“.

وكان مصدر يمني قال في وقت سابق لـ“إرم نيو“ إن ”عملية تبادل الأسرى بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، تطبيقًا لاتفاق الرياض، دُشنت، الجمعة الماضية، على أن يتم التسليم والاستلام، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن“.

وقال المصدر إن“الحكومة اليمنية سلمت قيادة قوات التحالف 30 أسيرًا جنوبيًا في شبوة، وإن المجلس الانتقالي سلم التحالف 10 أسرى يتبعون الحكومة ليتم تسليمهم، الأحد“.