اليمن.. أمن مأرب يعلن إنهاء تمرد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن، مساء أمس الجمعة، إنهاء تمرد عدد من العناصر التي وصفتها بـ ”الخارجة عن القانون“، مؤكدًة نجاحها في استعادة الأمن والاستقرار.

وشهدت مدينة مأرب أواخر الأسبوع الماضي، مواجهات مسلحة واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وسقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى بينهم مدنيون.

وقالت اللجنة الأمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“: ”وقفت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب في اجتماعها الاستثنائي، الجمعة، أمام تداعيات الأعمال التخريبية التي قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون بزعامة المدعو هادي مثنى، في منطقة العرقين بمديرية الوادي بمحافظة مأرب“.

وأكدت اللجنة الأمنية أن ”الوحدات الأمنية والعسكرية نجحت في التعامل مع تلك الأعمال التخريبية، واستعادة الأمن والاستقرار“.

وأشارت إلى أنها ”ألقت القبض على عدد من أولئك العناصر، وقامت بإحالتهم إلى الجهات المختصة، ولا تزال عملية ملاحقة الفارين مستمرة للقبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل“.

وشددت اللجنة الأمنية على أنها: ”لن تسمح لأي جهة مهما كانت وتحت أي مسمى كان، بالإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين“، مؤكدة أنها ”ستضرب بيد من حديد، كل متطاول أو غاشم يرفض الانصياع للنظام والقانون“.