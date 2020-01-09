اليمن.. مسلحون ينفذون سطوًا مسلحًا على مكتب بريد بتعز ويقتلون 4 موظفين

هاجم مسلحون مجهولون مكتب بريد منطقة ”مفرق ماوية“ بمحافظة تعز، في الجزء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، وقتلوا 4 موظفين بينهم مدير المكتب.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”عصابة مسلحة تستقل دراجات نارية وسيارات بدون لوحات أرقام، اقتحمت في 12 ليلا مكتب بريد مفرق ماوية بمحافظة تعز، وقتلت 4 موظفين بينهم مدير المكتب محمد أمين الشرعبي، قبل نهب الأموال التي كانت في خزائن المكتب، ولاذوا بالفرار“.

وشهد عام 2019، 7 عمليات سطو مسلح على محال تجارية في البلدة، على يد مسلحين مجهولين، وسط اتهامات للميليشيات الحوثية بالتواطؤ مع تلك العصابات.

وبات تعرض المحال التجارية ومؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثي في تعز، ظاهرة تثير قلق السكان، ما تسبب في نزوح عشرات التجار إلى داخل مدينة تعز أو المناطق الجنوبية.