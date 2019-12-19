صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في تعز

تبادلت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الخميس، 135 أسيرًا ومختطفًا من الطرفين في صفقة جرت بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بوساطة محلية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة، إن جماعة الحوثي أفرجت عن 75 مختطفًا وأسيرًا من أبناء تعز، مقابل إطلاق الحكومة 60 أسيرًا من الحوثيين، جرى أسرهم خلال معارك بالمحافظة.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها، أن عملية تسليم واستلام الأسرى والمختطفين تمت في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ في ريف محافظة تعز.

وأوضحت أن عملية التبادل تمت بوساطة من شخصيات محلية وقبلية بذلت جهودًا حثيثة خلال الفترة الماضية لإتمام هذه الصفقة.

وتعتبر هذه العملية واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في تعز، منذ بدء الحرب.

ولم يصدر على الفور أي بيان من قبل السلطات في تعز، أو الجانب الحوثي حول الأمر.