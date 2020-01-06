إيران تقيم مراسم عزاء لعنصر بالحرس قتل باليمن قبل استعادة جثته‎

أقامت قوات سيد الشهداء التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة شهر ري جنوب شرق طهران، مساء اليوم الاثنين، مراسم عزاء لـ ”مصطفى محمد ميرزايي“ وهو عنصر من هذه القوات لقي مصرعه في اليمن يوم الجمعة الماضي.

وقال حسن نصر الله رئيس ما يسمى مؤسسة الشهداء بمدينة ”ري“، لوكالة أنباء ”خبر أون لاين“، اليوم الاثنين، إنها ”مراسم عزاء بمناسبة مقتل، مصطفى محمد ميرزايي الذي لقي مصرعه في أحد مواقع المواجهة يوم الجمعة الماضي في اليوم نفسه الذي استهدفت فيه غارة أمريكية الجنرال قاسم سليماني في بغداد“.

وأضاف حسن نصر الله أن ”مجلس العزاء أقامته قوات سيد الشهداء التابعة للحرس الثوري على مقتل مصطفى محمد ميرزايي بمدينة شهر ري“، مؤكداً أن ”جثمان ميرزايي لم تتم استعادته بعد إلى إيران“.

ونفى حسن نصر الله أن يكون ميرزايي الذي وصفه بالشخص المقرب من الجنرال قاسم سليماني، قد لقي مصرعه مع سليماني بالغارة الأمريكية في بغداد، قائلاً ”لقي مصرعه في أحد محاور جبهات المقاومة“.

بدوره، ذكر موقع ”إيران واير“ المعارض، أنه ”تشير تقارير غير مؤكدة إلى مقتل ميرزايي أحد أعضاء الحرس الثوري في اشتباكات باليمن“.

كما أكدت وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري مقتل ميرزايي، مضيفة أنه ”يبلغ من العمر 38 عامًا، وهو أحد سكان مدينة ري، وكان يخضع لإمرة قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني“.

وقوات سيد الشهداء هي أحد الألوية التابعة للحرس الثوري وتنشط في مدينة كرج (غرب طهران) والتي تبعد عن العاصمة بمسافة 40 كم، وتولت هذه القوة مدينة كرج وبعض المناطق التابعة لها بعدما انفصلت تلك المدينة عن طهران وأصبحت تابعة لمحافظة البرز شمال إيران.

ويقود هذه القوات اللواء ”حسن حسن زاده“، وتضم هذه القوة العسكرية التابعة للحرس الثوري أربع كتائب، وقد شاركت في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.