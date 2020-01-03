 عشرات آلاف المتظاهرين في طهران احتجاجا على قتل سليماني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

عشرات آلاف المتظاهرين في طهران احتجاجا على قتل سليماني (فيديو)

عشرات آلاف المتظاهرين في طهران احتجاجا على قتل سليماني (فيديو)

المصدر: أ ف ب

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في طهران، اليوم الجمعة؛ تنديدا ”بالجرائم“ الأمريكية، بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

 

وخرجت حشود، بعد صلاة الجمعة، إلى وسط العاصمة الإيرانية، ورددوا: ”الموت لأمريكا“، وحملوا صور الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل فجرا في العراق، في قصف صاروخي أمريكي.

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