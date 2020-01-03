عشرات آلاف المتظاهرين في طهران احتجاجا على قتل سليماني (فيديو)

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في طهران، اليوم الجمعة؛ تنديدا ”بالجرائم“ الأمريكية، بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.
مظاهرات في #إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس #قاسم_سليماني بضربة أمريكية في #بغداد#إرم_نيوز #QasemSoleimani #iran pic.twitter.com/dbClHukopu
— إرم نيوز (@EremNews) ٣ يناير ٢٠٢٠
وخرجت حشود، بعد صلاة الجمعة، إلى وسط العاصمة الإيرانية، ورددوا: ”الموت لأمريكا“، وحملوا صور الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل فجرا في العراق، في قصف صاروخي أمريكي.