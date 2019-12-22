الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة

قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الأحد، إن اتفاق الرياض الموقع بالعاصمة السعودية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، ”لم يأت لتغيير شكل الدولة“.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للحضرمي نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية، في تويتر، وجاء فيه أن ”اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها“.

واعتبر الوزير أن اتفاق الرياض، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: ”أتى لتوحيد الصفوف ومواجهة الحوثي، ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية“.

وشدد الحضرمي، على أن الاتفاق المذكور ”ليس منصة عبور“، بل هو خطوة مهمة لاستعادة الدولة اليمنية.

#الحضرمي: اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل اتى للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها. اتفاق الرياض اتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، اتى لمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية. أتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 22, 2019

ووقع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيرا بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن يتولى التحالف العربي بقيادة السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.

ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة، منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق، أيضا، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة.