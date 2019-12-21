اليمن.. القوات المشتركة تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الحديدة

نجحت القوات المشتركة في مدينة الحديدة شمال غرب اليمن، اليوم السبت، في صد هجمات متفرقة شنتها مليشيات الحوثي على عدد من مواقعها.

وتكبدت مليشيات الحوثي، على إثر تلك المواجهات، خسائر فادحة في العدة والعتاد، وكذلك على مستوى الأرواح البشرية، إذ سقط العشرات قتلى وجرحى، بينهم قيادي ميداني بارز.

وأورد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، على موقعه الرسمي: ”لقي عشرات المسلحين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي في صفوف المليشيات، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات متفرقة شنتها الميليشيات، على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة“.

وأضاف؛ أن ”القوات المشتركة، كبدت المليشيات المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، بينهم قيادي كبير برتبة رائد، يدعى معمر حسن الحرازي“.

وعلى صعيد آخر، اختطفت ميليشيات الحوثي، أحد التجار شرق مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن وقامت بنقله إلى جهة مجهولة، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

ونقلا عن مصادر محلية، أفاد إعلام ألوية العمالقة، بأن ”مليشيات الحوثي اختطفت التاجر وائل زبروق في نقطة سقم جنوب شرق حيس، عند عودته على متن سيارته محملا بالبضائع التي قام بشرائها من مدينة الحديدة“.

وأضافت المصادر أنّ ”عناصر المليشيات التي نصبت نقطة تقطّع في منطقة سقم، أوقفت التاجر وطلبت منه إبراز هويته، وبعد أن عرف أحد المشرفين الحوثيين أن التاجر ينتمي لمديرية التحيتا، أمر مسلحيه باختطافه، ومن ثم قاموا بنقله إلى جهة مجهولة، ومصادرة بضائعه، والسطو عليها“.

وأشار إعلام ألوية العمالقة، إلى أن ”وتيرة الإنتهاكات، التي ترتكبها مليشيات الحوثي، ارتفعت بحق المواطنين، في مناطق سيطرتها، حيث مارست عمليات القتل والإختطاف كوسائل لإرهاب الناس والتنكيل بهم“.