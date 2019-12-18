اليمن.. ضبط مصنع للعبوات الناسفة في عدن‎ (صور)

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أعلنت قوات الطوارئ في اللواء الخامس دعم وإسناد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، عن ضبط مصنع صغير للعبوات الناسفة وأجهزة مراقبة، خلال مداهمة مبنى في ضواحي مدينة كريتر. واندلعت اشتباكات بين القوة الأمنية ومسلحين خارجين على القانون، خلف مستشفى عدن العام اليوم الأربعاء، انتهت بضبط العصابة المكونة من 7 أشخاص، ومخبأ لصنع المتفجرات،…