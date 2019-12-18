اليمن.. ضبط مصنع للعبوات الناسفة في عدن‎ (صور)

أعلنت قوات الطوارئ في اللواء الخامس دعم وإسناد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، عن ضبط مصنع صغير للعبوات الناسفة وأجهزة مراقبة، خلال مداهمة مبنى في ضواحي مدينة كريتر.
واندلعت اشتباكات بين القوة الأمنية ومسلحين خارجين على القانون، خلف مستشفى عدن العام اليوم الأربعاء، انتهت بضبط العصابة المكونة من 7 أشخاص، ومخبأ لصنع المتفجرات، وفقًا للمركز الإعلامي لقوات اللواء الخامس دعم وإسناد.
وقال المركز الإعلامي إن الاشتباكات استمرت لمدة ساعة كاملة، قبل أن يتم العثور على ”بدروم“ تحت الأرض يحتوي على غرف مراقبة وورشة لحام خاصة في تصنيع العبوات المتفجرة.