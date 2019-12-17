مصدر: الحكومة اليمنية طلبت منع عودة شلال شائع إلى عدن

تضاربت الروايات اليوم الاثنين حول حقيقة منع مدير أمن عدن المقال ”شلال علي شايع“ من العودة إلى المدينة التي تشهد تعثرًا في تنفيذ الرياض الذي أبرم بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التوترات بين الجانبين في مناطق الجنوب.

وقال مصدر مقرب من شلال شايع لـ“إرم نيوز“ إن ما تردد عن منع التحالف لعودة شايع، ”غير صحيح“، موضحًا أن ”الشرعية تقدمت باعتراض على عودته لكن لم يصدر بعد أي موقف من التحالف بخصوص ذلك.“

من جهته نفى خالد السنمي، السكرتير الإعلامي لـ“شلال علي شايع“ أن يكون قد تم منع الأخير من دخول عدن، مؤكدًا أن عودته تأجلت بسبب ما قال إنها ”لقاءات مع قادة التحالف وترتيبات أخرى“.

وجاءت تصرحات السنمي ردًا على تقارير صحفية أفادت يوم الأحد بأنه تم منع شلال من دخول مدينة عدن برفقة قيادات أمنية أخرى، بينها رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العميد يسران المقطري، بناءً على أوامر أصدرتها قيادة التحالف العربي.

ونقلت صحيفة ”عدن الغد“، عن مصادر يمنية قولها، إن قيادة التحالف أمرت طائرة كانت تقل شايع والمقطري بمغادرة الأجواء، بينما كانت تستعد للهبوط بمطار عدن. مؤكدة أنه أعقب ذلك صدور مذكرة منع رسمية من وزارة الداخلية وقيادة التحالف العربي عممت على المنافذ الرسمية تقضي بمنع هذه القيادات من دخول الأراضي اليمنية.