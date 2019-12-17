اجتماع سابع بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإنقاذ ”اتفاق ستوكهولم“

وصل فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إلى السفينة الأممية ”Antarctic dream“ المتواجدة بالبحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم القوات المشتركة (حكومية) غرب اليمن وضاح الدبيش، عبر ”تويتر“، أن الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضة وصل لعقد الاجتماع المشترك السابع، الذي يضم اللجنة الأممية وميليشيات الحوثيين.

وأشار إلى أن هذا هو اللقاء الرابع بالبحر، بسبب ما وصفه بـ“عرقلة الحوثيين للمنافد البرية، ومنع الوفد الأممي من ممارسة عمله بأريحية“.

ولفت الدبيش إلى أن الاجتماع سيعقد، يومي الأربعاء والخميس، في المياه الدولية.

وقال إن الاجتماع يبحث الخطوات العملية لإعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية وإحلال قوات أمن وخفر السواحل.

واتهم الدبيش ميليشيات الحوثيين بـ“الكذب وعرقلة“ العديد من الخطوات والاتفاقيات، بالإضافة إلى استهدافها للمدنيين، بالرغم من مرور عام على اتفاق السويد.

وشهدت محافظة الحديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، مواجهات وتصعيدًا ميدانيًا، تزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء، اختتمها الثلاثاء، وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.