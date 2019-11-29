الرئيس اليمني يدعو الحوثيين للتعامل الجدّي مع الاتفاقات‎‎

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، ميليشيات الحوثيين إلى تحكيم العقل، وتغليب مصلحة الشعب، والتعامل المسؤول والجدّي مع الاتفاقات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها هادي بمناسبة الذكرى 52 ليوم الاستقلال الوطني باليمن، الذي يوافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام (رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن في 1967).

ونقلت وكالة ”سبأ“ اليمنية الرسمية عن هادي قوله: ”أوجه الدعوة إلى الميليشيا الحوثية وإلى كل من يظن أن السلاح يمكن أن يكون حلًا، إلى التعامل بمسؤولية وجدية مع الاتفاقات، وتحكيم العقل والمنطق، وتغليب مصلحة الشعب اليمني“.

وأضاف هادي أن خياره الاستراتيجي هو ”السلام العادل والشامل والمستدام المستند للمرجعيات الثلاث“، في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وتابع: ”سنظل نمد يد السلام عند كل فرصة ومناسبة، سلام يفضي إلى دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش واحد ومؤسسات وطنية تعمل من أجل كل اليمنيين، سلام نسعى من خلاله لإنهاء أسباب الحرب ونعمل جميعًا من أجل دولة اتحادية ضامنة للجميع“.

وفي ما يتعلق بـ“اتفاق الرياض“ الموقع مؤخرًا بالعاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد هادي أن حكومته ”ستعمل مع الأشقاء بكل صدق وجدية لتحويله إلى واقع حقيقي على الأرض“. وقال: ”ليس أمامنا من خيار إلا مواصلة مشوار الصمود والوقوف بوجه المؤامرات ومواجهة المخاطر“.