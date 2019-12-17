المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي بالرياض قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي

عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة المعوقات التي تعترض تنفيذ ”اتفاق الرياض“ المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس.

وقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي: إن غريفيث التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس ناصر الخبجي، وأعضاء آخرين في رئاسية الانتقالي الجنوبي.

وذكر الموقع أن الخبجي أكد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض، مقدرًا ”الجهود التي تبذلها السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده“.

ووصل غريفيث، اليوم الثلاثاء، الرياض؛ لمواصلة جهوده الرامية إلى إنقاذ اتفاق ستوكهولم، بعد يوم واحد من زيارته للعاصمة اليمنية صنعاء، ولقائه زعيم ميليشيات الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وقال مكتب غريفيث، على موقع تويتر، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وصل الثلاثاء إلى الرياض؛ ”لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية“.

وأضاف أن غريفيث التقى أمس زعيم ميليشيات الحوثيين عبدالملك الحوثي؛ لمناقشة ”الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين“.

وعقب مرور عام على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين برعاية أممية، وصفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، النجاحات المحققة لاتفاقية ستوكهولم بـ“المتواضعة“، وعملية تنفيذها بـ“البطيئة“ .

وأكدت المنظمة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب غريفيث مواصلتها ”رعاية وتعزيز كل إنجاز صغير على طريق دعم اليمنيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار“.