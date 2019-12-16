السيسي: الأزمة اليمنية في سبيلها للحل

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن الأزمة اليمنية في سبيلها للحل، ولكنها ستأخذ وقتًا نظرًا لوجود مسائل مركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير في مسارها الصحيح.

وأوضح السيسي، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، أن القضية الفلسطينية قضية القضايا، مشددًا على أنه لا يوجد في الأفق حل لتلك القضية المركبة، كما أن أي فرصة للتحرك لن تحدث قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن حل الدولتين هو الأفضل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر موقفها ثابت من تلك القضية، وحال الوصول لحل الدولتين سيتحقق الاستقرار في المنطقة.

وحول أزمة سد النهضة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر اتخذت موقفًا ثابتًا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية.

وأشار إلى أن مصر لو كانت مستقرة خلال الأعوام الماضية، لتمت المفاوضات في هدوء، معربًا عن أمله بالوصول إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول الـ 15 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وردًا على سؤال حول تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن بلاده يمكن أن تحشد مليون شخص حال فكرت مصر في شن هجوم على إثيوبيا، قال السيسي إن مصر لم تتحدث على الإطلاق خلال فترة رئاسته بطريقة شائكة.

وتابع: ”نحن لا نريد إنفاق مواردنا في الحروب، وإنما على التنمية والإعمار، وإذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد السد من أجل التنمية، فإن تكلفة حشد مليون شخص ستلتهم ثمار التنمية هذه“.

ومنتدى شباب العالم، هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.