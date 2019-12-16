حكومة الوفاق الليبية تردّ على تصريحات السيسي

أصدرت حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الإثنين، بيانًا للرد على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي قال فيها إن حكومة فايز السراج أسيرة للميليشيات.

وأعرب بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رافضًا أي تهديد يمس ما سماه ”السيادة الوطنية الليبية“.

ولفت بيان المجلس، إلى أنه ”يأمل أن يكون للشقيقة مصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلًا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليًا، يقودها مجرم حرب، قامت بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها“، حسب تعبير البيان.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وصف أمس الأحد، حكومة الوفاق الليبية، بأنها أسيرة للميليشيات المسلحة الموجودة في طرابلس.

واعتبر السيسي، خلال حديثه بمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة بمدينة السلام في شرم الشيخ، أنه ”كان الأولى لمصر التدخل بشكل مباشر في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، ولكنها لم تفعل ذلك احترامًا للشعب الليبي، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدًا“.