اجتماع قبلي في ذمار اليمنية لردع مليشيات الحوثي

وقال مصدر قبلي في محفظة ذمار اليمنية ”جنوب صنعاء“ ، إن زعماء قبائل الحداء وعدد من القبائل الأخرى، دعت لاجتماع قبلي عاجل السبت في مدينة ذمار، لبحث ردع مليشيات الحوثي بعد الانتهاكات التي طالت أبناء قبلية ”المصاقرة“ من قبل عناصرها.

وطالبت قبيلة ”المصاقرة“ بمساندة بقية القبائل المنضوية تحت عباءة تحالف قبيلة الحداء لردع الحوثيين، وذلك عقب هجوم عناصر من الميليشيات الحوثية، اليومين الماضيين، على القبلية ما أدى الى مقتل اثنين من أبنائها واعتقال ما يزيد عن 120 .

وقالت القبيلة في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، إن الميليشيات الحوثية اعتدت “ على الحرمات والأعراض والأنفس ضد الأبرياء ودون سابق إنذار أو اتهام حقيقي وما تلاه من سفك للدماء ومداهمة المنازل وهتك أعراضها وترويع ساكنيها من نساء وأطفال وتشريد أبنائها واعتقالهم ”.

وأكد البيان أن القبيلة تعرضت لـ“حصار مطبق“ من قبل الميليشيات الحوثية قبل اقتحامها وتدمير بعض المنازل.

وتعود جذور القضية الى محاولات جماعة الحوثي نهب عدد من المركبات – أطقم عسكرية- تعود إلى قيادات عسكرية من قبائل الحداء كانت موالية للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، رفضت مرارا تسليمها إلى الحوثين.

وشن القيادي الحوثي ”أبو سلطان“ حملة عسكرية كبيرة لنهب تلك المركبات، ما تسبب باشتباك مع الأهالي، قبل أن ترسل قيادة جماعة الحوثي في عاصمة محافظة ذمار تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وتطبق الحصار على القبلية وتستهدف بالقصف العشوائي عددا من منازل المواطنين قبل اقتحماها.