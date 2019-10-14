الحوثيون يختطفون العشرات من صالة عزاء بذمار اليمنية

اقتحم مسلحون من مليشيات الحوثيين، الاثنين، صالة عزاء في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة المليشيات، وسط اليمن، واختطفوا نحو 90 مواطنًا، لأسباب مجهولة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، قولهم إن المليشيات الحوثية، هاجمت إحدى الصالات وسط مدينة ذمار، أثناء مراسم عزاء، لإحدى قبائل المدينة، واقتادوا نحو 90 شخصًا إلى قسم شرطة الوحدة.

وبحسب التقارير المحلية، فإن العزاء يعود لشخص كان مختطفًا لدى مليشيات الحوثيين، ويدعى ”محمد علوي الهروجي“، الذي توفي أواخر الأسبوع الماضي في محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وسبق أن أفرجت مليشيات الحوثيين عن ”الهروجي“، العام الماضي، ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بعد تعرضه للتعذيب، أسفر عن إصابته بأمراض متعددة، أدت لاحقًا إلى وفاته.