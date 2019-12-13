الحوثيون يستهدفون فريق ضباط الارتباط المُشكّل بإشراف اللجنة الأممية بالحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، إحدى نقاط ضباط الارتباط، التي تعمل على مراقبة تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، في مدينة الحديدة شمال غرب البلاد.

وكان طرفا النزاع (الشرعية والحوثيون) اتفقا في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وبإشراف لجنة إعادة الانتشار الأممية، على إنشاء وتشكيل مركز للعمليات المشتركة، يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي لـ“ألوية العمالقة“، على موقعه الرسمي: ”فتحت ميليشيات الحوثي، نيران أسلحتها على نقطة ضباط الارتباط المتمركزة بـ(سيتي ماكس) بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة القناصة والمتوسطة عيار (14.5)، وعيار (12.7)“.

وأشار المركز إلى أنّ القصف أسفر عن ”إصابة جندي يعمل في إمداد ضباط الارتباط بجروح، نُقل على إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج“.

وأوضح أنّ ”ميليشيات الحوثي، صعّدت خلال فترة الهدنة الأممية، من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ووصل الأمر إلى استهداف نقاط ضباط الارتباط التي وضعتها لجنة إعادة الانتشار الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار“.

ووفقًا للاتفاق المُبرم بين الحكومة الشرعية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، وبإشراف اللجنة الأممية، سيعمل مركز العمليات المشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة.

وإزاء ذلك تم نشر فرق المراقبة الميدانيين في 4 مواقع، استهدفت ميليشيات الحوثي أحد هذه الفرق.