القوات اليمنية المشتركة تحبط هجومًا حوثيًا جنوب الحديدة

صدت القوات اليمنية المشتركة، السبت، هجوما عنيفا شنه الحوثيون على مواقعها، جنوبي محافظة الحديدة (غرب)، ما أسفر عن 12 قتيلاً على الأقل في صفوف المهاجمين، بحسب مصدر عسكري.

وقال أصيل السقلدي، مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي على مواقع سيطرة القوات المشتركة في مناطق مختلفة جنوبي الحديدة وخصوصا بمديرية التحيتا، في محاولة للسيطرة عليها.

وأضاف أن ”القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم وكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة، سقط خلالها أكثر من 12 شخصًا وإصابة 13 آخرين، نقلًا عن مصادر طبية من داخل مستشفيات الحديدة“.