مقتل العميد عدنان الحمادي في ظروف غامضة بتعز

لقي قائد عسكري يمني بارز، اليوم الإثنين، مصرعه في محافظة تعز، فيما تتضارب الأنباء عن أسباب وحيثيات مقتله الغامض.

وذكرت مصادر محلية، أن العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، قتل، اليوم، برصاصة اخترقت منطقة الرأس.

وتضاربت الأنباء حول حيثيات الجريمة الغامضة؛ إذ تقول وسائل إعلام يمنية، إن شقيق الحمادي الذي يدعى جلال، أطلق النار على العميد، فيما أطلق مرافقو المجني عليه، النار على جلال وأردوه قتيلًا أيضًا.

ويعد الحمادي، أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، التي كانت من أوائل من واجه الميليشيات الحوثية، وسعت لوقف تمددها في محافظة تعز.

ونعى مسؤولون في الحكومة اليمنية بينهم وزير الإعلام معمر الإرياني وعبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي العميد الحمادي، دون كشف أي تفاصيل.

١-فجعنا بخبر استشهاد العميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بمحافظة #تعز، والذي كان من اوائل من اوقدوا شعلة المقاومة وتصدوا للمليشيا الحوثية واحد القادة العسكريين الذين بروا بقسمهم وانحازوا للقيم الوطنية، حيث قاد مع زملائه عملية استعاده وتأمين عدد من مديريات المحافظة pic.twitter.com/QxbxanLpvu — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 2, 2019

رحمك الله أيها القائد الجمهوري البطل .. خسر الوطن والجيش الوطني اليوم – باستشهاد العميد الركن #عدنان_الحمادي قائد اللواء 35 مدرع – احد قياداته الوطنية المتميزة والشجاعة والسباقة في مواجهة المليشيا الحوثية. pic.twitter.com/7PFaKJLaGx — د.عبدالله العليمي (@ALalimiBawzer) December 2, 2019

وأشار رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني في نعيه للحمادي إلى أن قائد اللواء 35 مدرع على ”أيدٍ آثمة امتدت إليه غيلة وقتلته غدرًا، وإنا لنأمل أن نتعرف على خيوط الجريمة….“.