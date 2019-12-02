 مقتل العميد عدنان الحمادي في ظروف غامضة بتعز – إرم نيوز‬‎

مقتل العميد عدنان الحمادي في ظروف غامضة بتعز

مقتل العميد عدنان الحمادي في ظروف غامضة بتعز

المصدر: عدن- إرم نيوز

لقي قائد عسكري يمني بارز، اليوم الإثنين، مصرعه في محافظة تعز، فيما تتضارب الأنباء عن أسباب وحيثيات مقتله الغامض.

وذكرت مصادر محلية، أن العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، قتل، اليوم، برصاصة اخترقت منطقة الرأس.

وتضاربت الأنباء حول حيثيات الجريمة الغامضة؛  إذ تقول وسائل إعلام يمنية، إن شقيق الحمادي الذي يدعى جلال، أطلق النار على العميد، فيما أطلق مرافقو المجني عليه، النار على جلال وأردوه قتيلًا أيضًا.

ويعد الحمادي، أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، التي كانت من أوائل من واجه الميليشيات الحوثية، وسعت لوقف تمددها في محافظة تعز.

ونعى مسؤولون في الحكومة اليمنية بينهم وزير الإعلام معمر الإرياني وعبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي العميد الحمادي، دون كشف أي تفاصيل.

وأشار رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني في نعيه للحمادي إلى أن قائد اللواء 35 مدرع على ”أيدٍ آثمة امتدت إليه غيلة وقتلته غدرًا، وإنا لنأمل أن نتعرف على خيوط الجريمة….“.

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