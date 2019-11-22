اللجنة المشرفة على الجانب العسكري لاتفاق الرياض تصل إلى عدن‎

قال مصدر عسكري يمني، إن اللجنة المكلفة بالإشراف على الجانب العسكري من اتفاق الرياض، وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبًا)، يوم الجمعة، قادمة من السعودية.

وأفاد المصدر بأن اللجنة التي قدمت من العاصمة السعودية الرياض، تضم ضباطًا في وزارة الدفاع اليمنية، ومهمتها الإشراف على تنفيذ الملحق العسكري في اتفاق الرياض، الموقع أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وبحسب المصدر، فإن اللجنة تضم كلاً من اللواء الركن أحمد المسعود، والعميد أمجد خالد، والعميد الركن طارق النسي، والعميد الركن أحمد الظاهري.

ولفت إلى أن مهمة اللجنة الإشراف على إعادة ترتيب اللواء الأول حماية رئاسية، التابع للحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة.

وينص الملحق العسكري لاتفاق الرياض على أن مهمة اللجنة إعادة تنظيم الألوية العسكرية في عدن، عسكريًا وجغرافيًا، بتوجيهات من الرئيس هادي، وإشراف التحالف بقيادة السعودية.

والاثنين الماضي، وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة 5 وزراء فقط، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، في أول خطوة تنفيذية لاتفاق الرياض، وذلك بعد أسبوعين من توقيعه.

ووقع ”اتفاق الرياض“، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.