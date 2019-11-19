غريفيث يدعو لاستثمار زخم ”اتفاق الرياض“

عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عن أمله في البناء على زخم اتفاقية الرياض، لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وأشاد غريفيث، خلال لقائه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالدور القيادي للرئيس اليمني في التوصل لاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يمثله من خطوات مهمة بتقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وقالت سبأ، إن الرئيس هادي، جدد حرصه ”على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي في النهاية الى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات“.

كما أشاد الرئيس اليمني، بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن“ومحاولاته الحثيثة نحو السلام، وكسر الجمود، وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة، وملف الأسرى، وحصار مدينة تعز في ظل عدم رغبة ميليشيات الحوثيين بتنفيذ بنوده وخلق المزيد من التعقيدات المستمرة في هذا الإطار“.