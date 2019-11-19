سيول تعلن أن الحوثيين يحتجزون سفينتين كوريتين جنوبيتين وأخرى سعودية

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن اثنتين من أصل ثلاث سفن احتجزتها ميليشيات الحوثي التي تدعمها إيران، في نهاية الأسبوع الماضي، هما كوريتان جنوبيتان، إلى جانب اثنين من 16 شخصًا من أفراد الطواقم تم اعتقالهم.

والسفن وهي حفار بحري تابع لشركة كورية جنوبية تقطره سفينة كورية جنوبية وأخرى ترفع العلم السعودي احتجزها المتمردون الحوثيون في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر، الأحد.

ويأتي الحادث في أعقاب تراجع ملحوظ في هجمات الحوثيين على السعودية، وإعلان مسؤول سعوديّ أنّ المملكة فتحت ”قناة اتصال“ مع المتمردين المدعومين من طهران.

وتم نقل ما مجموعه 16 شخصًا من أفراد الطواقم، اثنان منهم كوريان جنوبيان، إلى ميناء الصليف حيث يحتجزهم الحوثيون، وفق الوزارة.

وقال المسؤولون في بيان: ”جميع مواطنينا بصحة جيدة وفي أمان“.

وأرسلت سيول السفينة شيونغي، التي تنتشر في مهمة مكافحة القرصنة وكانت ترسو قبالة سواحل عمان، إلى المياه القريبة من مكان الحادث.

وأضاف البيان: ”نقوم بكل ما في وسعنا للإفراج عن مواطنينا في أقرب وقت“.