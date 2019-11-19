مسؤول كوري جنوبي: اثنان من مواطنينا على متن السفن التي خطفها الحوثيون

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن السفن التي خطفتها مليشيات الحوثيالتي تدعمها إيران عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية في اتصال هاتفي إن السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنتين من السفن الكورية الجنوبية.

وقال التحالف العربي في اليمن يوم الاثنين ”إنه وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) -وتملكها إحدى الشركات الكورية الجنوبية- بجنوب البحر الأحمر، من مساء أمس الأحد، وكانت تقوم بقطر (حفار بحري)، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران“.