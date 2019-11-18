الزُبيدي: ”اتفاق الرياض“ لبنة أولى وأساسية لتحقيق السلام في اليمن

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اللواء عيدروس الزُبيدي أن ”اتفاق الرياض“ يعد ”اللبنة الأولى والأساسية نحو السلام الشامل، علاوةً على ما مثله من أمل كبير لدى أوساط الشعب، كونه يعد فرصة حقيقية للبناء والتنمية وتثبيت الأمن وإعادة الخدمات“.

وثمّن الزُبيدي، خلال لقاء جمعه اليوم الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي بسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن ارما ماري فان ديورون، الدور الكبير الذي لعبته دول التحالف العربي بقيادة السعودية في إنجاز اتفاق الرياض.

وأكد الزُبيدي على ”الموقف الثابت للمجلس الانتقالي الجنوبي تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف بجانبها، ومكافحة الإرهاب والمشاركة الفاعلة بعملية السلام، بما يضمن حقوق الجنوبيين كاملة من خلال مشاركتهم في المفاوضات القادمة“.

وبحث اللقاء بين الطرفين، بحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، آفاق التعاون المشترك في كافة القضايا والملفات العالقة، وعلى رأسها الملف الإنساني ودعم التنمية في بلادنا، وكذلك ضرورة استمرار التقدم الإيجابي نحو تسوية سياسية شاملة.

وأشاد الزُبيدي ”بجهود الأصدقاء الهولنديين الذين لا تزال مشاريعهم التنموية حاضرة في بلادنا“، مثمنًا حرصهم على ”إحلال السلام في المنطقة“.

من جانبها، عبّرت السفيرة الهولندية ”عن سرورها باللقاء وتقديرها لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصبح شريكًا حقيقيًا في صناعة السلام“.