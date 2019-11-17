الحوثيون يقصفون عدة منازل في محافظة الضالع

قصفت ميليشيات جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، عدة منازل في بلدة بتار التابعة لمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لجبهة الضالع، إن منازل مدنيين في بلدة بتار الواقعة غرب مديرية قعطبة، تعرضت لقصف عنيف على المنازل، ما خلف أضرارًا جسيمة.

وأشار المركز إلى أن منزل مواطن يُدعى سعيد صالح الفتاحي تعرض لقصف مباشر رغم وقوعه في منطقة بعيدة عن مواقع تمركز وحدات القوات الجنوبية، ما تسبب بأضرار كبيرة بالمنزل ومحتوياته دون وقوع خسائر بشرية.

وتستمر ميليشيات الحوثيين بقصف المدنيين والمدن المأهولة بالسكان، وارتكاب آلاف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، التي تم توثيقها بالضالع منذُ أشهر، في ظل صمت الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والدولية، بحسب المركز الإعلامي لجبهة الضالع.