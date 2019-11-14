انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة اليمنية المؤقتة‎ عدن

سُمع دوي انفجار عنيف، مساء اليوم الخميس، هز أرجاء منطقة كالتكس بمدينة المنصورة شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال قائد الحزام الأمني في قطاع المنصورة، كمال الحالمي، إن الانفجار يعود إلى عبوة ناسفة ألقيت من قبل مجهولين بجانب مركز الأندلس مول في كالتكس.

وأضاف القائد الحالمي أن العبوة وضعت على طريق الأندلس مول المؤدي إلى كورنيش المحافظ، وأن الانفجار أسفر عن تحطم زجاج حافلة نقل صغيرة وتضررها.

ونفى القائد الحالمي استهداف نقطة أمنية، كما نفى إصابة أي مدنيين أو سقوط أي ضحايا بسبب الانفجار، مشيرًا إلى أن قوات الحزام الأمني انتشرت في محيط منطقة الحادثة فيما يجري التحري عن هوية المجرمين.

كانت مصادر محلية أشارت في وقت سابق إلى سقوط عدد من الضحايا، بين قتيل وجريح.