إصابة رجلي أمن في عملية مداهمة بعدن

أصيب شرطيان يمنيان، مساء الثلاثاء، في مواجهات مسلحة أثناء مداهمة وكر إحدى العصابات، غرب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر أمنية، لـ“إرم نيوز“، إن اثنين من أفراد شرطة منطقة البساتين، التابعة لمديرية دار سعد، أصيبا وإصابة أحدهما خطيرة، خلال مواجهة مسلحة مع أفراد عصابة مسلحة، عقب أن داهمت الشرطة وكر العصابة في مدينة إنماء السكنية، غرب عدن.

وأكدت المصادر، أن العملية الأمنية كانت ناجحة، وقد سيطرت القوة الأمنية على أفراد العصابة، الذين تبين أن أحدهم مطلوب أمني محكوم عليه بالاعدام في قضية قتل أخرى، وإلى جانبه عدد من أفراد العصابة المسلحين.

وأشارت المصادر، إلى أن المطلوب الأمني، سبق وأن فر من سجن مدينة المنصورة، بعد أن أصدرت النيابة الجزائية بحقه حكم الإعدام قصاصًا، على ذمة القضية المحتجز بشأنها، لافتة إلى ضبط مخدرات وأسلحة خلال عملية المداهمة.