مقتل 7 عسكريين يمنيين بقصف حوثي على مأرب‎

قُتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل، بينهم ضابط برتبة عميد وجُرح عشرات آخرون اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي استهدف معسكر ”صحن الجن“ ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب شرق اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أطلقت من مواقع تمركزها في جبل هيلان غرب مأرب، صاروخين من نوع ”أورغان“ وفقًا لـ“العربية“ فسقط أحدهما عند المدخل الرئيس للمعسكر، في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات المشتركة.

وتزامن القصف الصاروخي مع تحليق طائرتين مسيرتين حوثيتين شوهدتا في سماء المنطقة المستهدفة.