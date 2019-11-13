اليمن‎.. ”الرباعية الدولية“ تبحث تفعيل بنود ”اتفاق الرياض“ الاقتصادية

ناقشت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، سبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني فيها، بعد مرور أكثر من أسبوع على توقيع ”اتفاق الرياض”.

جاء ذلك في اجتماع عقد بالعاصمة السعودية الرياض، حسب تغريدتين للسفارة السعودية باليمن، نشرتهما على حسابها بموقع ”تويتر“.

وقالت السفارة، إن اللجنة الرباعية الاقتصادية، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، عقدت اجتماعًا في الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله ”الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل“.

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية (المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الامريكية) اجتماعاً في #الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء تم خلاله الإشادة بتوقيع #اتفاق_الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل، pic.twitter.com/jbi3w3lgjG — السفارة في اليمن (@KSAembassyYE) November 12, 2019

وبحث الاجتماع، الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي.

وتأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن في حزيران/ يونيو 2016، من قبل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات.

وفي الـ5 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشمل الاتفاق بنودًا رئيسة وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

كما بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ، واهمية تفعيل ماورد في #اتفاق_الرياض بشأن ادارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم اداء البنك المركزي. pic.twitter.com/yGQbBjnLAe — السفارة في اليمن (@KSAembassyYE) November 12, 2019

ونص اتفاق الرياض في ملحقه الاقتصادي على ”إدارة موارد الدولة؛ بما يضمن جمع وإيداع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وصرفها بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة“.

وتضمنت الترتيبات الاقتصادية -أيضًا- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي، فضلًا عن إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.