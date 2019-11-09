إحباط عملية تهريب مواد لتصنيع المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين (فيديو)

تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب لمواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية، عبر الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

ونشرت دائرة الإعلام العسكري، التابعة للقوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة، فيديو يوثّق عملية الرصد والمتابعة والسيطرة على القارب الذي كان يحمل نحو 100 طن من هذه المادة، قبل وصول هذه الكمية إلى ميليشيات الحوثيين.

ميدانيًا، تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم واسع شنته ميليشيات الحوثيين، أمس الجمعة، على مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، من اتجاهات متعددة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب الموقع الرسمي لألوية العمالقة – المقاتلة ضمن القوات المشتركة – فإنّ القوات المشتركة ”تصدّت للهجوم وخاضت مواجهة عنيفة ضد الحوثيين، وتمكنت من كسر الهجوم الذي تكبدت فيها الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد“.

وأشار الموقع إلى أنّ ”القوات المشتركة نفذت عملية تمشيط واسعة لتأمين مناطق حيس عقب الهجوم، وإحراق مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثيين، غربي مديرية حيس“.