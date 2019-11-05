ميليشيات الحوثي تختطف ضابطًا بالجيش اليمني في صنعاء

اختطفت ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، ضابطًا في الجيش اليمني برتبة عقيد، بعدما رفض المشاركة في القتال ضمن صفوفها، وفق مصادر محلية.

وقال مصدر مقرب من أسرة العقيد نبيل علي القرس الكميم، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا اليوم من مجهول يخبرهم أن الكميم محتجز لدى الحوثيين، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

وأضاف المصدر أن أسرة العقيد الكميم فقدت الاتصال معه بعدما خرج من منزله في صنعاء صباح الثلاثاء.

وأشار مصدر آخر إلى رفض العقيد الكميم، في وقت سابق، الامتثال لميليشا الحوثي والانضمام إلى تشكيلاتها في إحدى الجبهات.

والكميم عقيد في الجيش اليمني، ودرس ال‏علوم العسكرية والاستراتيجية، وقيادة جناح المشاة‏ في ‏الكلية الحربية‏ اليمنية، وهو ضمن مجموعة من الضباط الذين اختطفتهم الميليشيات الحوثية في أوقات متفاوتة من صنعاء وبعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، لرفضهم المشاركة في القتال بصفوفها.