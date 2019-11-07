بعد القصف الحوثي.. ”أطباء بلاحدود“ تعلق عملها بمستشفى في ”المخا“

أعلنت منظمة ”أطباء بلاحدود“ الإنسانية الدولية، الخميس، تعليق العمل في مستشفى تديره بمدينة ”المخا“ الساحلية جنوب غربي اليمن، بعد تعرضه لأضرار إثر قصف حوثي مساء أمس الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر ”تويتر“، إن المستشفى الذي تديره في اليمن قد تضرَّر جرّاء هجوم استهدف مباني على مقربة منه، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم الطبي والمرضى.

وذكرت المنظمة أن فرقها تعمل ”على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى وقت وقوع الحادث إلى مرافق أخرى“.

#اليمن: تضرّر مستشفى تديره منظمة #أطباء_بلا_حدود في #المخا في اليمن جرّاء هجوم استهدف مبانٍ على مقربة منه. لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين طاقمنا ومرضانا. هذا وتم تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت الحاليّ. المزيد من المعلومات أدناه.???? تابعوا @msf_yemen pic.twitter.com/UpF5Ggnlny — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) November 7, 2019

وأمس الأربعاء قُتل 6 أشخاص وجُرح 6 آخرون في قصف حوثي عشوائي استهدف محيط مستشفى ميداني لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة المخا.

وقال وضاح الدبيش الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، لـ“إرم نيوز“ إن 3 طائرات للحوثيين، من نوع ”قاصف2“ قصفت بشكل متعمد وعشوائي منازل وطرقات في محيط المستشفى الميداني المكون من الخيم؛ ما تسبب باندلاع حريق كبير، فيما تم إخلاء الأطباء من الموقع.