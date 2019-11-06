إيران تعلق على ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة اليمنية و“الانتقالي الجنوبي“‎

زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأربعاء، أن اتفاق الرياض الذي جرى التوصل إليه الثلاثاء بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية السعودية، ”لا يساعد في حل مشاكل اليمن“.

وقال موسوي في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن ”اتفاق الرياض بين بعض الفصائل اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي لا يساعد في حل مشاكل اليمن“، معتبرًا أن ”هذا الاتفاق يأتي في سياق تكريس الاحتلال السعودي وحلفائه لجنوب اليمن، وأن الشعب اليمني لن يسمح لأعدائه بالسيطرة على أراضيه“، وفق تعبيره.

ودعا الرياض إلى ”ضرورة العمل للنظر بالمبادرة التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للحوثيين مهدي مشاط، إذا كانوا جادين في مطالبتهم بحل المشكلة اليمنية، بدلاً من اتخاذ قرار بشأن جماعات تفتقر إلى أي خيار“، مشددًا على ”الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه“، مؤكدًا أن ”الشعب اليمني الذي قاتل دائمًا الغزاة، لن يسمح بالاستيلاء على جنوب البلاد من قبل القوات الأجنبية“، حسب قوله.

ومن الطبيعي وفقًا للمحللين أن تهاجم طهران اتفاق الرياض الذي يعدّ انتصارًا للسعودية في إطار جهود توحيد الأطراف اليمنية في مواجهة الحوثيين.