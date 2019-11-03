الجيش السوداني يعلق على ادعاء الحوثيين قتل الآلاف من عناصره  

نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد ادعاء مليشيات الحوثي قتل ما يربو على 4 آلاف من عناصره المشاركين ضمن قوات التحالف العربي باليمن، مؤكدًا عدم وجود نية لدى الخرطوم لسحب قواتها من اليمن.

وزعم المتحدث العسكري باسم جماعة ”الحوثي“ في اليمن يحيى سريع أمس السبت، أن ”الخسائر بصفوف الجيش السوداني في الحرب على اليمن فاقت 4 آلاف قتيل“.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اللواء عامر محمد الحسن، في حديث مع ”إرم نيوز“ أن ”الأرقام التي قدمها الحوثيون غير صحيحة، وأنها تدخل في إطار الحرب النفسية للتأثير على المجتمع السوداني“.

وستغرب الحسن من طريقة حصول الجماعة على مثل تلك الأرقام، وقال: ”الخسائر تعتبر من أسرار الجيوش ولها تقديرات في عدم الافصاح عنها“.

وأضاف: ”القوات المسلحة خاضت حروبًا طويلة داخل البلاد ولم يحدث أن سقطت منها أعداد مثل التي زعم بها الحوثيون.. تقدم القوات السودانية إلى الصفوف الأمامية في الحرب عائد إلى بسالتها ومعرفتها بالقتال“.

من جهة أخرى أشار المتحدث إلى عدم وجود أي توجه لسحب القوات السودانية من اليمن، لافتًا إلى أن الانسحاب ”يتوقف على مستجدات العمليات والقرار السياسي في الداخل السوداني أو في إطار التحالف العربي“.

وتشارك القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمساندة الحكومة الشرعية في اليمن، منذ آذار/مارس 2015.