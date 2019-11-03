اليمن .. ”القوات المشتركة“ تتهم الفريق الأممي بالتساهل مع الحوثيين في الحديدة

اتهم المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (حكومية) العقيد وضاح الدبيش، فريق الأمم المتحدة بـ“التساهل والتغاضي عن الخروقات“ الحوثية في الحديدة، غربي اليمن.

وقال الدبيش، اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي قامت خلال الأيام الماضية، التي أعقبت عملية نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، بحفر 19 خندقًا، على بعد أمتار قليلة من نقطتي ”الخامري والصالح“ (شمالي المدينة).

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت 5 نقاط مراقبة في أماكن مختلفة بالمدينة الساحلية، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وأضاف الدبيش: ”الفريق الحكومي أبلغ، أمس السبت، الجنرال أباهيجيت الموجود حاليًا في صنعاء، بتلك الاستحداثات والخروقات، إلا أنه لم يحرك ساكنًا.. صمت الفريق الأممي ورئيسه بمثابة شرعنة لتلك الأعمال وانحياز فاضح، سيدفعنا إلى إلغاء كافة نقاط المراقبة التي تم نشرها خلال الأسبوعين الماضيين“.

وشدد، على أن الفريق الحكومي ”سيرفع القضية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتبار ممثل الأمم المتحدة مارتن غريفيث ورئيس البعثة أباهيجيت، أدوات متعاطفة مع جماعة الحوثي“.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحوثيين أو الفريق الأممي بشأن الاتهام.

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي.