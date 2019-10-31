نائب رئيس الانتقالي الجنوبي: ما حدث في أبين هدفه عرقلة اتفاق الرياض

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم الخميس، إن التطور العسكري في محافظة أبين ”الهدف منه عرقلة اتفاق الرياض المفترض توقيعه اليوم“، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف بن بريك، في تغريدة له على موقع تويتر: ”العالم ينظر لرد التحالف بقيادة السعودية تجاه تحرك جماعات تنظيم القاعدة المتدثرة بثوب الشرعية في أبين“.

وتابع نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: ”هذا التحرك المتزامن مع تحرك الحوثيين في جبهة الضالع. كل ذلك لا يمكن أن يكون محض صدفة.. الشعب الجنوبي جاهز لكل الاحتمالات“ .

وكانت قوات الحكومة اليمنية، قد تقدمت اليوم الخميس، في محافظة أبين، باتجاه مديرية أحور، جنوبي المحافظة، وسيطرت على أجزاء منها، بعد مواجهات عنيفة ضد قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أسفرت عن مقتل وإصابة 9 أشخاص من الطرفين، طبقًا لمصادر محلية.

وأعلنت قوات الحزام الأمني في أبين، حالة الاستنفار ورفعت درجة الاستعداد العسكري إلى أقصى الدرجات، بعد هذا الهجوم.

وذكر قائد قوات الحزام الأمني في أبين، عبداللطيف السيد، في تصريح مقتضب، موزع على وسائل الإعلام أن ”مديرية أحور بمحافظة أبين شهدت تمردًا وتصعيدًا عسكريًا غير مسؤول من قبل قوات الشرعية التي تمردت على شروط التهدئة فيما رفضت التوقيع على اتفاق الرياض“.