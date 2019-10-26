هاني بن بريك: اتفاق الرياض هو ”طوق الخلاص“ وفرصتنا للتوحد في مواجهة ”الشر الأكبر“

دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، اليوم السبت، الجميع إلى ترك ”كل المناكفات، وبدء مرحلة جديدة“، وذلك مع اقتراب التوقيع الرسمي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على اتفاق الرياض.

وقال بن بريك، في تغريدة عبر حساب على موقع ”تويتر“، إن الاتفاق ”هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعًا، وهو الانتصار للحق، بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر، إيران وحلفائها“.

وطالب نائب رئيس الانتقالي الجنوبي، بعدم الالتفات إلى ”الاستفزازات ولا خطابات الكراهية“، مشددًا على ”الثقة بالتحالف بقيادة السعودية منذ الوهلة الأولى“.

أناشد الجميع بترك كل المناكفات وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهو الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها.

ولا نلتفت للاستفزازات ولا لخطابات الكراهية.

ثقتنا بالتحالف بقيادة السعودية من الوهلة الأولى. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) October 26, 2019

وجاءت تغريدة بن بريك، بعد ساعات من رفض وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، خلال لقائه بالوجاهات الاجتماعية في عتق، عاصمة محافظة شبوة، لاتفاق الرياض، بقوله:“لن نقبل بأي اتفاق مُذل، ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا“.

ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، على اتفاق الرياض، خلال اليومين المقبلين، بعد توقيعهما بالأحرف الأولى على الاتفاق.